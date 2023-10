A Gigliola si ricorda don Lorenzo Milani

Per l’intera giornata del 4 novembre, il villaggio rurale di Gigliola nel comune di Montespertoli, con l’annessa fattoria, ospiterà l’evento "Più bene a voi che a Dio", manifestazione di studio e riflessione sulla vita di Don Lorenzo Milani. L’evento consiste in una visita guidata alla villa, storica dimora della famiglia di Don Milani, a cui seguirà la proiezione, alla presenza del regista, del docufilm "Barbiana ’65", con l’obiettivo di puntare l’attenzione sulla pluralità delle motivazioni e sulle radici anche spirituali alla base delle scelte di don Lorenzo, che proprio a Gigliola avviò il suo mandato di sacerdote ed educatore. Che poi portò avanti alla pieve di San Donato di Calenzano e chiaramente a Barbiana, in Mugello. Patrocinio del Comune. A Gigliola, in mezzo al verde sospeso tra Chianti e Valdelsa, ancora oggi la memoria di Don Milani è molto viva e presente.