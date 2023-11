A Fiano sfrecciano i carretti. Torna la tradizionale corsa

Tutto pronto a Fiano per la terza edizione della corsa dei carretti. L’appuntamento è per domenica prossima in via degli Olivi e in via delle Fonti, dove per permettere lo svolgimento della manifestazione dalle 7 alle 19.30 saranno in vigore divieto di transito e di sosta alle auto. La corsa, che richiama quei “carretti a sterzo“ di fabbricazione rigorosamente artigianale dei bambini e ragazzi degli anni Settanta ed Ottanta (fino ai Novanta in alcuni paesi), si svilupperà solo per 300 metri al 6,8 per cento di pendenza con 5 discese cronometrate per ciascun equipaggio. L’organizzazione è dell’Associazione Rione le Fonti. Nelle precedenti edizioni, i carretti erano costruiti anche con materiali riciclati, in spirito molto ecologico, ma che in realtà richiama il “modus operandi“ degli ex ragazzi di decenni fa: si facevano i carretti con quanto si poteva recuperare, e con pochi pezzi meccanici come le rotelle acquistati nei negozi. All’epoca, il dazio era qualche gamba - in specie ginocchia - sbucciata. Si è fatto tesoro anche di quella “lezione“, oggi, con maggiore sicurezza.

Andrea Ciappi