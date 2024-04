A difesa del patrimonio verde. Le nuove sfide per l’ambiente: "Alberi fragili, servono più controlli"

Il comitato IV novembre nacque nel giugno del 2020, a difesa di 44 alberi storici a Empoli, tra cui i 22 tigli della omonima via di Empoli, a pochi passi dalla stazione. Il Comune aveva deciso di abbatterli "per motivi di sicurezza" e il gruppo, attraverso i social, iniziò a organizzarsi. Di quei 44 alberi 24 furono salvati, ma l’impegno del Comitato non si è più fermato. Oggi quel gruppo Facebook conta circa tremila persone, intorno al Comitato ruotano decine di persone con ruoli diversi, e l’obiettivo è quello difendere l’intero "patrimonio verde" di Empoli e sensibilizzare sul tema.

"Empoli – spiega Simona Bertini, presidente del comitato - è ancora ricca di alberi, nonostante le centinaia di abbattimenti degli ultimi anni. La loro presenza significa più ossigeno e meno anidride carbonica, dispersione delle piogge, biodiversità, decoro e un generale benessere psicofisico. Il nostro patrimonio verde è sempre più prezioso e fragile. Sono ormai noti i benefici di spazi verdi e grandi alberi in città, dove c’è più bisogno di purificazione dell’aria per prevenire patologie respiratorie e inquinamento, ma anche di ombra contro le ‘isole di calore’ estive. Oltre alla sfida dei cambiamenti climatici, l’esternalizzazione dei servizi ha fatto venir meno il monitoraggio costante degli addetti comunali, sostituiti da ditte di appalto che spesso mancano delle competenze. Gli interventi sono radi e ‘drastici’, mettendo a rischio con le potature la vita delle piante". Per il comitato "la poca competenza di chi dovrebbe tutelare il patrimonio verde, mista a insensate campagne sulla pericolosità degli alberi, ha comportato decisioni scriteriate di abbattimenti o rinnovo".

L’obiettivo è continuare a battersi quindi per "una nuova visione della gestione del verde, con criteri di sussidiarietà e amministrazione condivisa, che prevedano anche la partecipazione dei cittadini per irrigazioni e altri piccoli interventi". Il comitato continuerà a battersi per preservare il verde pubblico, da anni organizza vari convegni e "collabora – spiega Bertini – con i comitati per il verde che nascono in tutta Italia. Abbiamo acquisito conoscenze e competenze, siamo in contatto con professionisti della materia come gli esperti di diritto ambientale del gruppo di legali della Odv ‘Grid’ o esperti come agronomi, e tentiamo di mettere queste competenze a servizio dei comitati che hanno bisogno di acquisire le dovute conoscenze sulla materia. È un impegno grosso, siamo volontari, ma dobbiamo provare a rimediare a politiche sbagliate".