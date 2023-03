A colloquio con il robot Tra sfondoni e assist al turismo "Empoli? Sì, merita una visita"

di Ylenia Cecchetti Non si fa che parlare di lui. Tanta ’testa’, niente cuore. Non ha sentimenti o gusti personali ma è educato. Parla e risponde a qualsiasi quesito (a patto che tu ponga domande pertinenti utilizzando il registro giusto). Lo fa secondo algoritmi ben precisi, e, diciamocelo, non sempre ci azzecca. Si chiama ChatGpt ed è un chatbot basato sull’intelligenza artificiale lanciato da OpenAI, organizzazione cofondata da Elon Musk. In sostanza, un robot con cui potersi intrattenere. La realtà che supera la fantasia. L’abbiamo messo alla prova. Abbiamo sfidato l’intelligenza artificiale più famosa (e pericolosa) del momento: a tu per tu con il ’mostro’ con una serie di domande sulla città di Empoli. Dalla cultura, alla politica passando per lo sport, ne è uscita una conversazione a tratti surreale, divertente e leggera. E sì, sono emerse varie falle. Come promotore turistico, ChatGpt funziona. "Empoli è ricca di storia, ha un’atmosfera rilassata", ci spiega. La classifica dei luoghi da visitare? Bingo. Al primo posto Piazza Farinata degli Uberti, "un ottimo posto per iniziare il tour", e poi la Collegiata, il Museo Civico di Paleontologia, la Casa Museo Ferruccio Busoni, e il "Parco della Piscina Comunale (ovvero Serravalle, ndr) luogo ideale per...