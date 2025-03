A Certaldo la mostra sull’oreficeria

CERTALDOProsegue la rassegna “CertaldoArte25“, che oggi alle 16 nelle sale del piano terra di Palazzo Pretorio prevede l’inaugurazione della mostra “Racconti Preziosi, gioielli contemporanei tra simbolismo e narrazione“ (ingresso gratuito). In questa esposizione, che sarà visitabile fino al 4 maggio nell’orario di apertura dei musei comunali, i gioielli diventano racconti preziosi così come nelle pagine del Decameron le parole intrecciano storie di vita, ingegno e meraviglia. Le opere di Marcella Conte, Marco Frangini (nella foto) e Valerio Salvadori danno vita a un dialogo unico tra tradizione e innovazione, tra Firenze, la Toscana e la loro straordinaria eredità artistica. Ognuno con uno stile inconfondibile, ma uniti dalla passione per l’arte orafa, questi artisti trasformano metalli e pietre in narrazioni senza tempo. Il visitatore potrà ammirare una selezione di opere di ciascun artista, scoprendo i loro mondi creativi e la diversità dei loro linguaggi espressivi, anche attraverso video, schizzi, prototipi ed altro, immergendosi nell’universo dell’arte orafa. A suggellare questo percorso, due creazioni orafe collettive ispirate all’opera di Boccaccio. La spilla “L’Ala del Decameron“, disegnata da Marcella Conte e realizzata dal maestro orafo Valerio Salvadori e la collana “Novelle in Volo“ nata dalla maestria di Marco Frangini e Valerio Salvadori.