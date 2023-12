A cena con la candidata Giannì: "Vi racconto la mia idea di paese"

Scuola, sicurezza, ambiente e cura del bello. Ma anche sanità, giustizia sociale e impresa. Questi i temi per la Castelfiorentino che verrà. Argomenti che verranno trattati nel primo appuntamento della campagna elettorale del candidato sindaco del Pd Francesca Giannì. L’occasione per conoscere meglio Giannì è una cena aperta a tutti, una conviviale che si terrà martedì alle 20 al Circolo Puppino in via Luigi Galvani (prenotazioni al 338 1824494). Classe 1993, la giovane candidata si è diplomata al liceo scientifico Enriques di Castelfiorentino, per poi conseguire una laurea in Giurisprudenza all’Università di Siena e un master in Giurista dell’economia e manager pubblico a Pisa. Appassionata di diritto internazionale e amministrativo, nel 2015, a nemmeno 22 anni, viene scelta dal sindaco Alessio Falorni, per ricoprire il ruolo di assessore alla Scuola e Politiche Educative, Trasporti e Mobilità, Partecipazione Democratica e Cooperazione Internazionale. È stata ed è tutt’ora uno degli assessori alla Scuola più giovani d’Italia. Nel 2019 si candida al Consiglio Comunale e dopo la riconferma come assessore riceve ottimi risultati anche con la candidatura per il Consiglio regionale Toscano con più di 5mila preferenze. Dal 2021 ricopre la carica di Segretaria del Pd di Castelfiorentino.

"Ho le idee chiare sul paese che vorrei – dichiara – In questi anni abbiamo lavorato su grandi cantieri, infrastrutture, strade e opere pubbliche, realizzate perlopiù grazie alla capacità di intercettare finanziamenti e bandi extra rispetto al bilancio del Comune. C’è ancora da lavorare su temi come sicurezza, giustizia sociale e impresa, ma anche cura del bello e scuola. Voglio una città a misura di persona, accogliente e attenta ai bisogni delle famiglie".