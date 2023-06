A Castelnuovo tre opere per riflettere

Prosegue a Castelnuovo, a cura dell’associazione culturale Gatteatro, la rassegna “Teatro sotto le stelle“, che si svolge in piazza Santa Barbara. Il rapporto tra genitori e figli è al centro della trama di “Fitti conflitti” (nella foto una scena), scritto e diretto da Nicola Pannocchi, in scena questa sera alle 21.30. Con questo spettacolo Nicola Pannocchi ha voluto mettersi in gioco utilizzando la propria passione per il teatro, per poter ridere di se stesso e di questo momento così difficile della vita visto da due punti di vista: quello di un padre e quello di un figlio. La rappresentazione sarà accompagnata dalle musiche di Gianfranco Manfredi e Ludovico Einaudi.

Domani sera alla stessa ora, invece, spazio alla compagnia Passi di Luce che presenta “Salviamo Pinocchio” di Elena Verdiani, la storia eterna del bene che prevale sul male in chiave più moderna rispetto alla storia di Collodi, interpretato da una quarantina di ragazzi della scuola primaria.

Gli attori-bambini del Gatteatro interpreteranno invece giovedì sera alle 21.30 un classico di Orwell, “La fattoria degli animali”, atto di protesta contro il potere e la sua pretesa di creare una società di eguali che non ha riscontri nella realtà. Un’opera che si dipana come una favola allegorica ed ironica con l’amara conclusione che “alcuni sono più uguali degli altri”.