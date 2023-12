A Casa Hugo in viaggio con i Kalò Taxìdi

EMPOLI

A Casa Hugo domani si approda in Grecia. Un viaggio musicale che parte da Empoli per condurrre i partecipanti in un mondo lontano. Tutti invitati alle 19 al concerto dei Kalò Taxìdi, il duo nato da un’amicizia e da una passione in comune per la Grecia. L’evento, che si svolge nei locali di Piazza don Minzoni 20, a Empoli, rientra nell’ambito del progetto Hugo, il percorso di co-progettazione e co-gestione che il Consorzio COeSO Empoli sta portando avanti insieme al Comune di Empoli. Un tassello in più per tornare a vivere la piazza della stazione vestita a festa in occasione del Natale.

La musica di Kalò Taxìdi (“buon viaggio” in greco) risente di un forte senso di spirito nomade che spinge il duo a spostarsi e perlustrare diversi Paesi. Il concerto sarà infatti un viaggio musicale nel Mediterraneo che parte dalle coste greche, per poi attraversare i Balcani e il nord Africa e giungere fino in Spagna.Kalò Taxìdi sono Benedetta Pallesi (voce, chitarra, baglamas e cimbali) e Alessandro Ottaviani (fisarmonica, tamburo a cornice e voce).

L’ingresso è libero con prenotazione consigliata scrivendo all’indirizzo mail a [email protected].