A Carnevale coriandoli e giochi ma niente bombolette spray Un ’Castello di Favole’ è green

"Buoni contro cattivi", i personaggi più amati delle fiabe Disney che prendono vita pronti a sfilare per le vie della città. Niente carri allegorici, ma un evento trasformato all’insegna dell’ecosostenibilità. Il 19 febbraio torna il "Carnevale Castellano" e lo fa con un tema inedito. Si chiama "Un Castello di Favole" e l’idea è quella di una festa itinerante con 40 figuranti. Prima (e unica) regola da seguire? Rispettare l’ambiente. "Salvaguardiamo l’ambiente e il nostro paese. Diciamo no alle bombolette a gas. Sì invece a stelle filanti e coriandoli". Un Carnevale green senza trascurare il divertimento. "Il Carnevale a Castelfiorentino - spiega Giuseppina Salvadori dell’associazione Gli Amici di Castello - è stato assente per 15 anni. E’ tornato 8 anni fa. Tra i motivi dello stop c’erano anche le polemiche legate all’utilizzo delle bombolette che possono provocare danni. Quest’anno abbiamo deciso di puntare sull’ecologia, invitando anche i negozi a limitarne la vendita. Dopo il Covid le persone sono più sensibili al tema ambiente, c’è voglia di uscire, non crediamo sia penalizzante bandire l’uso delle bombolette". Una scelta condivisa dall’amministrazione che patrocina l’evento. Il programma inizierà alle 15 in piazza Kennedy dove tutti i partecipanti saranno accolti dalle brame dei cattivi delle favole: da Crudelia della Carica dei 101, ad Ursula della Sirenetta, passando per Grimilde di Biancaneve. Una schiera di personaggi "malefici" intratterranno i bambini con inganni e sortilegi. Accompagnati da Pinocchio, il Carnevale proseguirà in piazza Cavour nel salotto dei buoni, dove protagoniste saranno le principesse più amate di sempre: Cenerentola e Biancaneve, ma anche l’avventuroso Peter Pan.

Y.C.