7 nuove socie per la Fidapa di Empoli, una sezione in continua crescita

Sono sette le nuove socie della sezione di Empoli della Fidapa Bpw Italy (Federazione italiana donne arti professioni affari) per l’anno 2023. Il loro ingresso è stato ufficializzato nel corso della tradizionale Cerimonia delle candele svoltasi a Villa I Massini. Le nuove socie sono Mila Cecchi, Costanza Danielli, Anna Fenzi, Aurora Garosi (young), Marta Martini, Giuliana Pisacane, Paola Zingoni: tutte donne di grande valore del territorio empolese, (alcune in attività, altre a riposo), la cui età varia dai 24 ai 70 anni, che hanno espresso la volontà di fare parte di Fidapa, un movimento di opinione indipendente al femminile, molto attivo non solo localmente e nel resto d’Italia, ma anche a livello internazionale, sul fronte della parità di genere e dell’uguaglianza dei diritti nel rispetto delle diversità. Con questi ingressi, le socie della sezione empolese passano da 59 a 66, testimoniando l’interesse per la mission di Fidapa e in particolare per la sezione di Empoli, presente nel territorio grazie alle sue molteplici attività, realizzate anche in collaborazione con le istituzioni e l’associazionismo locali. "Sono felice di accogliere nuove amiche, che condividono i nostri obiettivi e progettualità - ha detto Benedetta Taddei, presidente della Fidapa di Empoli - Abbiamo promosso e organizzato numerose iniziative sul territorio alla riscoperta della nostra identità empolese, in collaborazione con i vari attori del tessuto socio-economico, culturale e istituzionale della nostra comunità. Il supporto delle socie non è venuto mai meno. Ognuna ha dato il suo contributo nelle modalità che le era possibile, esprimendo la sua unicità. La nostra sezione è proprio questo: un insieme variegato di donne straordinarie, unite da valori comuni. E la continua crescita della sezione ne è una felice conferma".