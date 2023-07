6 nuove telecamere di controllo su strade di Empoli

Nuove telecamere in arrivo anche sulle strade in ingresso della città. Ne saranno posizionate sei sulla Statale 67 a Ponte a Elsa, sulla provinciale 11 a Marcignana, sulla provinciale 128 Viale Europa, sulla Statale 67 alla rotatoria all’uscita Empoli est della FiPiLi, in via dei Cappuccini all’incrocio con via Ponzano e infine sulla Sr 429 all’incrocio con la rotatoria della FiPiLi dell’uscita Empoli centro. Insieme a queste nuove installazioni, che avranno integrato il sistema di lettura targhe, è previsto anche un potenziamento dal punto di vista della qualità delle immagini e delle funzioni del sistema già attivo.