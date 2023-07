30 anni di Pro Loco, serata di celebrazioni a Capraia e Limite

La Pro Loco di Capraia e Limite si prepara a tagliare un importante traguardo, quello dei primi 30 anni di attività. Era il 1993 quando nasceva nel comune remiero l’associazione di promozione sociale oggi cresciuta e pronta ad accogliere nuove sfide. Per l’occasione sarà organizzata martedì, dalle 19, una serata di celebrazioni. L’appuntamento è alla Villa dell’Oratorio di Limite in via Palandri: oltre all’aperitivo e al taglio della torta, spazio alle testimonianze, alle foto e ai racconti dei fondatori. Un modo per ripercorrere 30 anni di storia, stilare un bilancio di quel che è stato fatto e guardare avanti con ottimismo.