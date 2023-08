29enne Aggredisce la Madre, Arresto Convalidato

Arresto convalidato. Ma per sapere quale tipo di provvedimento verrà preso nei suoi confronti si dovrà attendere qualche giorno. Il 29enne che sabato sera a Montaione ha aggredito la madre prendendola a schiaffi e minacciandola allo scopo di ottenere dei soldi, comparirà davanti giudice per le indagini preliminari nei prossimi giorni. Al giovane vengono contestati due reati: tentata estorsione e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Già due mesi fa il 29enne si era scagliato contro la donna. In quell’occasione era spuntato anche un coltello da cucina che il figlio aveva puntato verso la povera madre di 72 anni. La donna era riuscita a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. Convalidato l’arresto il giudice aveva emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinarsi alla mamma. Sabato sera però il 29enne è di nuovo piombato a casa del genitore con la solita pretese e la medesima furia. Per fortuna anche stavolta la 72enne è riuscita a dare l’allarme e gli uomini dell’Arma hanno scongiurato il peggio.