21enne dominicano arrestato a Empoli, ordine di carcerazione eseguito

Nell’ambito dei servizi straordinari interforze disposti dal comitato per l’ordine e la sicurezza in provincia di Firenze, la polizia di Empoli

ha eseguito un ordine di carcerazione per un 21enne dominicano, a seguito della sospensione della misura alternativa al carcere di affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane nei giorni scorsi è stato coinvolto in un incidente stradale e, secondo quanto ricostruito, era alla guida di un motociclo rubato con un numero di targa e telaio contraffatti, senza patente né copertura assicurativa.