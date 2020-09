Fucecchio (Firenze), 1 settembre 2020 - Una giornata da vivere all'aria aperta, conoscendo un'oasi naturale dal fascino indubbio. Il titolo dell'evento è «Viviamo il Padule», rassegnata pensata per un pubblico di tutte le età. La regia dell’edizione numero tre è a cura di un team di associazioni costantemente impegnate sul territorio. Quali sono? Associazione Il Padule, Officina fotografica toscana, Cavalcanti del Padule e associazione Volpoca, senza dimenticare l’impegno dell’amministrazione comunale fucecchiese.

Quartier generale dell’evento sarà il Casotto del Sordo di via Porto allo Stillo, nella frazione di Massarella. Si comincia alle 9 con la ‘Cavalcata intorno al Padule’ e in contemporanea si terrà la pedalata nell’oasi. Invece per gli amanti della camminata, appuntamento con Natura di mezzo e la passeggiata, al via anch’essa alle 9.

Alle 13 tutti a tavola, con costo di partecipazione ridotto del 50 per cento per coloro che avranno partecipato alle iniziative della mattina: si terrà il pranzo su prenotazione organizzato dall’associazione Il Padule dopo il quale, a partire dalle 15, seguiranno le iniziative pomeridiane. Sempre Natura di mezzo proporrà questa volta dei laboratori didattici per bambini e ragazzi e i bambini saranno di nuovo protagonisti alle 17 con la gara di pesca al gambero con Lomcer Calmic. E chi vorrà potrà fare visita alla mostra all’aria aperta che vedrà esposte le foto di Officina fotografica Toscana. Per avere maggiori informazioni e anche per effettuare le necessarie prenotazioni, basta chiamare i numeri 334.7099341 o 333.9781201.