Castelfiorentino, 5 giugno 2019 - Imparare l'arte dello stare sul palco per conoscere prima di tutto se stessi, a partire dalle proprie fragilità. Tutto questo è possibile grazie al Teatro C'Art di Castelfiorentino dove sono al via cinque seminari formativi proposti nei mesi di luglio e agosto.

I seminari ‘Clown identità comica del corpo’ livello base e avanzato, tenuti da André Casaca, daranno ai partecipanti gli strumenti per sviluppare le proprie capacità comico-espressive. «Essere stupidi significa stupirsi, significa capire in modo diverso piuttosto che non capire, significa usare gli occhi non per fotografare e analizzare la realtà, ma per accogliere, e rispondere alla necessità del pubblico. Quindi non si tratta di aggiungere, ma togliere, denudarsi da concetti o forma e rendere trasparente lo stare in scena, e questa è una condizione costante e difficile da assumere perché inconsapevole», commenta Casaca, tra i maggiori professionisti del teatro corporeo e clown sul territorio italiano.

Il corso livello avanzato si terrà dal 15 al 19 luglio o dal 19 al 23 agosto, mentre quello livello base dal 5 al 9 agosto o dal 12 al 16 agosto. Per chi invece volesse avvicinarsi a un training incentrato sui sensi e sulla percezione è in programma il seminario ‘Natura del corpo’ diretto da Teresa Bruno, attrice, clown, ricercatrice teatrale, educatrice e fondatrice nel 2002 della compagnia e dello spazio culturale Teatro C’art. Appuntamento dal 29 luglio al 2 agosto.

Chi avesse bisogno di una base logistica per frequentare le lezioni, spiegano gli organizzatori, «potrà soggiornare alla Casa sul Rio Petroso, una casa colonica in piena campagna toscana, distante soltanto cinque minuti dal Teatro C’art». Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 0571.629811.