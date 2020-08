Capraia e Limite (Firenze), 5 agosto 2020 - Un'escursione estiva alle pendici del Montalbano per scoprire il territorio, fra tradizione e innovazione, parte del coordinamento "Ripartiamo Capraia e Limite" del Comune in collaborazione con Proloco Capraia e Limite, Toscana Hiking Experience e Marzi & Fulignati. I partecipanti potranno visitare il parco di Villa Bibbiani, per ammirarne l'architettura, i giardini e il meraviglioso parco botanico che, nel tempo, è stato realizzato. Il percorso proseguirà alla pieve di Pulignano con la possibilità di un gustoso apericena al tramonto e rientro in notturna.



La prenotazione è obbligatoria e il numero dei partecipanti è limitato in ottemperanza alle attuali disposizioni: per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail riccardo@toscanahiking.it oppure telefonare a Riccardo al 371.4263563.



L'appuntamento è per sabato 8 agosto alle 17.30 all'inizio dell'accesso carrabile al parco archeologico di Montereggi. Il contributo di partecipazione? Guida 6 euro e apericena 6 euro, gratuito per bambini minori di 4 anni.