Fucecchio, 22 ottobre 2018 - Emilio Solfrizzi, Francesca Reggiani e Alessandro Benvenuti. Sono alcuni dei grandi nomi che caratterizzano la quinta stagione di ‘Sipario blu’, rassegna di casa al Nuovo Teatro Pacini, in piazza Montanelli a Fucecchio. Venendo alla stagione alle porte, con l’impegno immancabile dell’associazione culturale Teatrino dei fondi, a rompere il ghiaccio sarà Alessandro Benvenuti, sul palco con Stefano Fresi, in ‘Donchisci@tte’, giovedì 8 novembre alle 21.30, in anteprima regionale, con adattamento e regia di Davide Iodice.

Domenica 2 dicembre, alla stessa ora, su il sipario su ‘Troppe arie’ del Trio Trioche, spettacolo comino-musicale di e con Franca Pampaloni, Nicanor Cancellieri e Silvia Lainado con regia di Rita Pelusio. Natale sarà occasione per ospitare il Toscana gospel festival united voices, previsto per il 27 dicembre sempre alle 21.30. Riflettori accesi sul gruppo fondato da Danton Whitley. Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano, diretti da Gianpiero Borgia, saranno protagonisti di ‘Lampedusa’, testo di Anders Lustgarten che si presenta come un racconto sulla sopravvivenza della speranza.

Appuntamento l’11 gennaio (ore 21.30). ‘Falstaff o l’educazione del Principe’ è lo spettacolo in cartellone il primo febbraio (21.30): liberamente ispirato a William Shakespeare, Arrigo Boito e Giuseppe Verdi, porterà sul palco Veio Torchigliani, Marco Natalucci, Rosanna Gentili, Gianfranco Quero, Gaia Nanni, Roberto Caccavo, Marilena Manfredi, Matteo Zoppi, Fausto Berti ed Eleonora La Pegna. Tutti artisti del Teatro popolare d’arte.

La stagione proseguirà poi con Emilio Solfrizzi in scena in ‘Roger’, il 23 febbraio (21.30), in una tragicomica partita tra un numero due qualunque e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi, di nome Roger, mentre esattamente un mese dopo, alla stessa ora, Francesca Reggiani presenterà ‘D.o.c.’, per la regia di Valter Lupo. A chiudere la stagione sarà il Teatrino dei fondi con ‘L’Eccidio’ di Riccardo Cardellicchio e regia di Enrico Falaschi. Al centro il tema dell’Eccidio del Padule del quale nel 2019 ricorreranno i 75 anni. Info su abbonamenti e biglietti su nuovoteatropacini.it o chiamando lo 0571.261151.

