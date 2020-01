Empoli, 26 gennaio 2020 - Due date al Minimal Teatro. Domani, lunedì 27 gennaio, alle 21 per tutti coloro che vorranno fare tappa a teatro. Dopodomani, martedì 28 gennaio alle 10, soltanto per gli studenti delle scuole. In scena Giorgio Scaramuzzino. «Venite a teatro per rendervi conto di come ognuno è importante:meno si delega, più si partecipa e più la società si arricchisce», il suo invito carico di passione, da attore e regista protagonista di «Razza di italiani!», memorie di ebrei nell’Italia Fascista.

Come si articola lo spettacolo?

«Vedrete un signore apparentemente tranquillo, in pigiama e vestaglia,in un mondo capovolto.Un non luogo, con un grande armadio che si aprirà da solo spinto da una forza. E’ il rigurgito del fascismo che, ahimé, sta tentando di tornare. Ma il piccolo uomo, vecchio e fragile, riuscirà nel suo compito, proibire a questa porta di aprirsi».

Cosa esce dall’armadio?

«Le leggi razziali voce del fascismo,voce che cerca di essere attuale e che dobbiamo soffocare con la cultura. La scusa dell’ignoranza non regge più. E in scena,con i bambini si racconteranno l’orrore della Shoah e la responsabilità italiana, più ampia di quella che pensiamo: in Italia, i tedeschi sono andati a colpo sicuro nel cercare gli ebrei, avevano liste dettagliate».

Una storia da conoscere.

«Stiamo studiando che i cattivi sono stati i tedeschi: è vero hanno bruciato 6 milioni di ebrei, ma per 6mila la responsabilità è nostra».

Lo spettacolo è denuncia?

«A cuore aperto, attraverso storie vere e inedite. Denuncia possibile grazie alla collaborazione dello storico Matteo Corradini. A suo modo, lo spettacolo vuole essere spiazzante e ci riesce. E’ una riflessione nuova, merito non mio ma degli studiosi che hanno fatto emergere una verità che oggi deve essere alla ribalta».

Perché è importante insistere su questi temi?

«Perché da ogni parte ti giri senti questo vento, lo stesso di allora.Si va a citofonare, ce la prendiamo con i più deboli, ‘Prima gli italiani’. Un clima figlio di un fascismo che non è debellato, specialmente adesso che i testimoni di quell’epoca non ci sono più. I giovani non hanno memoria storica,pensano al fascismo come un’opinione. Ma non lo è, è un reato».

Samanta Panelli