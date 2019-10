Vinci (Firenze), 16 ottobre 2019 - Appuntamento con la grande musica alla pieve di San Giovanni Battista a Sant'Ansano in Greti. Sabato 19 ottobre alle 21.15 torna la rassegna “Qui Cantat”, il primo festival concertistico organizzato dalla parrocchia con il sostegno e la collaborazione dell’amministrazione comunale di Vinci. Nell'anteprima della stagione invernale si esibiranno, accompagnati dall'organo, gli ottoni della San Marco Brass Orchestra del Friuli Venezia Giulia, in un programma di musica rinascimentale in omaggio a Leonardo dal titolo “Lo splendore del Rinascimento nella musica per ottoni e organo”.

L'ensemble, risultato vincitore di un bando promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo, si presenta nei suoi concerti con un programma vario: spazia dal repertorio operistico a composizioni barocche e rinascimentali di intensa carica meditativa a melodie moderne, facendo risaltare le poliedriche possibilità esecutive degli ottoni, sia negli aspetti virtuosistici che in quelli melodici, e mettendo in evidenza l’esecuzione e la tecnica di altissima qualità di ogni singolo musicista.

"Siamo molto contenti di poter dare il contributo come amministrazione comunale alla parrocchia per l'organizzazione di questo festival - ha sottolineato il vicesindaco con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - Una rassegna di altissimo livello qualitativo e per di più unica nel suo genere, perché si svolge nel suggestivo e incantevole contesto della pieve di Sant'Ansano di recente restaurata”.

Dopo l'appuntamento di sabato, il festival ha in programma i “Concerti d'inverno”: il 9 novembre nella pieve si esibirà l'orchestra Amedeo Bassi di Montespertoli con un programma “Alla scoperta della musica classica”, mentre il 28 dicembre sarà la volta di Jubilate Domino, un concerto di cori natalizi. Sempre nell'ambito della rassegna “Qui Cantat”, il 21 dicembre ci sarà il concerto di Natale con musica gospel.