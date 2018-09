Vinci, 24 settembre 2018 - Tutto pronto per l'appuntamento 2018 di "Puliamo il mondo". La manifestazione promossa a livello nazionale da Legambiente, anche quest’anno, fa tappa a Vinci. L’appuntamento nella terra del Genio è fissato per sabato 29 settembre con ritrovo alle 9.30. L’amministrazione comunale e le associazioni del territorio, Montalbano Domani, Biodistretto del Montalbano, Vab Vinci, Proloco Vinci e Proloco Sant’Amato aderiscono infatti alla campagna, edizione italiana di ‘Clean up the world’, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

‘Lavoriamo insieme contro l’inciviltà. Aiutaci a tenere puliti i giardini pubblici, le nostre campagne e i nostri boschi’, questo il messaggio e l’invito al tempo stesso. Per partecipare

bastano un paio di guanti e un po’ di buona volontà. I partecipanti saranno organizzati in gruppi per poi recarsi nei luoghi più sensibili del territorio. Ovvero quelli a rischio discarica e inciviltà.