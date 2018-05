Montespertoli, 14 maggio 2018 - 'Amico Museo' a Montespertoli ha il fascino delle stelle e della volta celeste. Proprio così. In occasione dell'iniziativa della Regione Toscana, che prevede dal 18 maggio al 3 giugno l'apertura dei musei a visite guidate, esposizioni straordinarie, animazioni e laboratori per bambini e adulti, sarà riaperto al pubblico l'osservatorio astronomico San Giuseppe, alla parrocchia di San Donato a Livizzano. La struttura, fresca di restauro, sarà nuovamente operativa. a partire dalla storica cupola, rimasta chiusa per alcuni anni.

La data da segnare sull'agenda è quella di domenica 20 maggio alle 16. A seguire, alle 17 inizieranno le proiezioni nel planetario digitale, mentre dalle 19.30 ci sarà l'apericena offerto dall'osservatorio. Il tutto prima di lasciare spazio, dalle 21, alle osservazioni del cielo. Per informazioni è possibile contattare l'osservatorio astronomico San Giuseppe ai numeri 0571.671521 e 392.0549880 oppure la biblioteca comunale “Ernesto Balducci” di Montespertoli allo 0571.600228/250.



Altro evento da non perdere sarà la “Notte dei musei” che si svolgerà in tutta Europa il 19 maggio. I musei di Montespertoli apriranno in via straordinaria durante la sera, dalle 21 alle 23. Inoltre, alle 21 al centro per la cultura della vite e del vino “I Lecci” in via Lucardese 74, si terrà la presentazione del libro “Tutto quello che fai per me”, romanzo della giovane scrittrice empolese Elena Mazzanti. All'iniziativa, oltre all'autrice interverranno gli aderenti al Club letterario GreenBlue e l'assessore alla Cultura, Elena Ammirabile.