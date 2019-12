Cerreto Guidi (Firenze), 6 dicembre 2019 - Una trasferta prestigiosa a Roma, per la precisione in Vaticano, e natività per tutti i gusti in ogni angolo del borgo mediceo. E' tutto pronto a Cerreto Guidi per l'edizione numero nove della Via dei Presepi. Aprirà le porte domani, sabato 7 dicembre, anche se il taglio del nastro ufficiale, alla presenza delle autorità e del sindaco Simona Rossetti, è previsto per domenica 8 alle 17. Nel solco di una tradizione ormai consolidata, presepi di ogni tipo saranno allestiti nelle vie del centro storico andando a dare continuità a una manifestazione che aggiunge ogni anno sorprese ed elementi di novità.

Tutto grazie a un team instancabile che ne cura la regia, fin nei minimi dettagli: la Via dei Presepi di Cerreto Guidi, che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal comitato promotore, dal Comune, dal Ccn Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con l’Associazione italiana amici del presepio, le contrade e le associazioni del territorio.

Insomma, è un meraviglioso esempio di gioco di squadra. «Ringrazio – osserva il sindaco Rossetti – tutti coloro che in queste settimane si stanno impegnando per realizzare al meglio la manifestazione che negli anni è molto cresciuta, portando a Cerreto Guidi tanti visitatori. Un’occasione per vedere i nostri presepi e il centro storico».

E in quanto a novità 2019, «la Via dei presepi è stata scelta, e ne siamo orgogliosi, per essere in Vaticano con un pezzo particolare che sta preparando Gessica Mancini. L’inaugurazione ci sarà lunedì 9 dicembre», annuncia il primo cittadino. Una ragione in più per fare festa, se non bastasse l’attesissimo flusso di turisti che, stando almeno a quanto accaduto negli anni scorsi, i presepi richiameranno fino al 12 gennaio con un programma che prevede decine di iniziative, oltre al tradizionale concorso che ufficializzerà i vincitori lunedì 6 gennaio, alle 17.30 nella Palazzina dei Cacciatori.