Fucecchio (Firenze), 24 novembre 2019 - Il Natale, quest'anno, nella città di Montanelli, prenderà il via fin dal primo dicembre. Come? Grazie a iniziative per grandi e piccini promosse da amministrazione comunale e associazioni locali, a partire da contrade e Centro commerciale naturale.

A dare il la alla festa, sarà l’accensione dell’albero di Natale, il primo alle 18 in piazza Montanelli la quale ospiterà pure la giostra. Lo stesso giorno a Massarella, dalle 9 alle 19 spazio al Mercatino di Natale in piazza 7 Martiri.

Il primo sarà anche il giorno dell’inaugurazione di Natalia il magico paese della parata di Babbo Natale, con tanto di mini sfilata alle 11.30 e parata alle 16.30 per le vie del centro. L’evento, amatissimo, tornerà anche l’8, il 15 e il 22. Il centro, il primo dicembre, grazie all’impegno del Ccn ospiterà il Mercatino di Natale, visitabile anche il 14, 15, 21 e 22.

Per concedersi un giro di shopping, le vie centrali saranno location, l’8 e il 28, pure del mercatino a cura della Pro Loco. Natale Insù scatterà il 14-15 e 21-22 con mercatini e tante altre attrazioni, in piazza Vittorio Veneto e non solo, dalle 15 alle 20.

Il cuore della città sarà a dir poco vivace sotto le feste grazie anche alle incursioni del Trenino e pure ai mercati straordinari, dalle 8 alle 14 il 15 e il 22 in piazza XX Settembre.