Castelfiorentino, 8 maggio 2018 - Una mostra fotografica e una tavola rotonda dedicata allo sport nazionalpopolare per eccellenza. Ossia il calcio. Sarà questo tra tappe storiche e passione, passando per le biografie dei protagonisti e aneddoti indimenticabili, il tema de ‘Il Calcio a Castelfiorentino, la vera storia’, in programma al Ridotto del Teatro del Popolo venerdì alle 17. Organizzata dal Comune con l’associazione «Riccardo Neri & Alessio Ferramosca» e tanti appassionati e protagonisti del calcio castellano di ieri e di oggi, la serata sarà aperta dai saluti del sindaco, Alessio Falorni, e dell’assessore allo sport, Simone Bruchi. A seguire, ci sarà la relazione del giornalista Maurizio Romanato che ha ricostruito la biografia di Francesco Gabrielli, autore del primo ‘Regolamento sul gioco del calcio’ in Italia, pubblicato nel 1895. Si alterneranno quindi gli interventi e le testimonianze di alcuni protagonisti del calcio, a Castelfiorentino e non.

Tra gli altri, parteciperanno Giovanni Galli e Fabrizio Berni, insieme ai giornalisti Marcello Mancini e Mario Tenerani nel ruolo di moderatori della serata. Al centro del dibattito, i valori di questa disciplina sportiva, vedi fair play, rispetto delle regole e dell’avversario di cui Francesco Gabrielli fu precursore. Una storia, quella di Gabrielli, che tra la fine dell’800 e i primi del ‘900 si lega sempre di più a Castelfiorentino. «La vicenda della famiglia Gabrielli, che arriva a Castelfiorentino alla fine dell’800 – sottolinea l’assessore Bruchi – ci ha offerto lo spunto per ripercorrere la storia del calcio nel nostro Comune dalle origini fino ai giorni nostri». L’iniziativa, con la mostra aperta fino al 27 maggio, si affianca al memorial dell’associazione Neri-Ferramosca. Tant’è che venerdì l’evento andrà oltre il ‘Ridotto’. Alle 20.15 è prevista la cena a Boscotondo per la presentazione del 12° Memorial «Neri&Ferramosca». Nell’occasione saranno consegnati dei riconoscimenti a personaggi che si sono distinti nel mondo dello sport e del giornalismo sportivo.