Vinci, 7 aprile 2018 - Tre vincitori pronti a prestare il loro volto, o meglio il loro personaggio, all’edizione 2018 della Festa dell’Unicorno dopo aver sbagliato la concorrenza di circa 4000 partecipanti. Anche quest’anno il concorso F.U.O.Co, ‘antipasto’ dell’evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori da ogni parte dell’Italia e dall’estero, è giunto alla sua conclusione e la Festa dell’Unicorno ha ufficialmente i suoi nuovi testimonial. Al primo posto si è classificato con «Need aWitcher?», Taryn Cosplay, famoso cosplayer siciliano.

Al secondo posto, a pari merito la toscana Adele Brandaglia con «Belial the Angel» e Simona Celaena Pavone con «La tregua di Zireael», anche lei, come il primo classificato, residente in Sicilia. Un segno evidente, se mai ce ne fosse bisogno, di come la manifestazione medieval fantasy ha solcato i confini della Toscana, guadagnando attenzione, a suon di qualità, di un’offerta sempre più ampia e rinnovata e del grande impegno degli organizzatori del Circolo Fantasy. A decretare i vincitori, una giuria appositamente scelta, a cui è stato affidato il compito di selezionare, tra i venti costumi più votati on line, i dieci che meglio rappresentavano spirito e anima della festa. A questi ultimi sarà assegnata la «Top 10 F.U.O.Co», una targa ricordo la cui consegna diventerà a sua volta spettacolo: i protagonisti ritireranno il riconoscimento direttamente sul palco vinciano nei giorni della Festa dell’Unicorno, sfilando con indosso il costume che li ha portati al successo.

Le date? La kermesse, quest’anno, si terrà dal 27 al 29 luglio. Intanto i vincitori del concorso F.U.O.Co, premio sempre più ambito dai cosplayer di tutta Italia, sono attesi per questo week-end a Vinci, in un agriturismo tra le colline toscane, per partecipare alla sessione fotografica: con gli scatti realizzati, saranno elaborati manifesti, volantini e tutto il materiale pubblicitario per promuovere la nuova edizione della festa fantasy più grande d’Italia.