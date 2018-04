Vinci, 26 aprile 2018 - Martedì primo maggio, le celebrazioni per il trentennale dell’Associazione nazionale donne del vino faranno tappa a Villa Dianella con un evento dedicato al cinema. Un Green Brunch nel segno del vino e del gentil sesso. In concomitanza con il Green Brunch «Baccelli e pecorino», atteso appuntamento che ogni anno chiude la prima parte della stagione dei Green Brunch nel parco e nelle cantine storiche di Dianella, la Villa renderà omaggio al celebre film «Il pranzo di Babette» proponendo una rivisitazione toscana del raffinato menù abbinato ai vini Dianella. «Il film ‘Il pranzo di Babette’ è uno dei miei preferiti - commenta Veronica Passerin d’Entrevès, la padrona di casa - perché il cibo è il vero grande protagonista.

Ciò che inizialmente sembra solo uno strumento in grado di cancellare rancori e discordie, si trasforma nel corso della pellicola in vero nutrimento del corpo e dell’anima. Il cibo diventa così l’unica chiave per emergere da un clima cupo, ostile e per ambire a una condizione di vita migliore. E questa è sostanzialmente anche la filosofia che io e mio marito abbiamo voluto dare a Dianella: un luogo dove anima e corpo possano vivere godendo appieno dei frutti della natura.» Nel corso della giornata sarà inoltre possibile visitare la cappella dove è sepolto Renato Fucini e le cantine storiche dell’azienda. Info e prenotazioni su villadianella.it.