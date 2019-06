Fucecchio (Firenze), 11 giugno 2019 - Un mini-corso di sopravvivenza per giovanissimi da svolgere nelle sale della biblioteca comunale Indro Montanelli tra arte del rammendo, pronto soccorso e altro ancora. Ecco ‘La settimana del sapere’, da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno con missioni davvero originali e soprattutto preziosi a imparare a cavarsela da soli. Le porte sono aperte, a ingresso gratuito ma su prenotazione, a bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 11 anni.

Entrando nel vivo del programma, la prima tappa propone il tema ‘Missione ago e filo: le armi del rammendo’: i partecipanti potranno portare con loro calzini bucati, pantaloni rovinati e bottoni staccati che con pochi gesti torneranno come nuovi, fermo restando che chi non avesse i capi da sistemare li riceverà direttamente dalle mani delle bibliotecarie. Martedì sarà invece la volta di ‘Tutti in corsia: primo soccorso per piccoli eroi’: con questo incontro, spiegano gli organizzatori, i bambini conosceranno le azioni di primo soccorso da compiere in caso di necessità. Piccole e utili azioni che, se svolte correttamente, possono diventare davvero grandi e importanti.

Mercoledì si parlerà di ‘Superman del pulito: spolverare non è mai stato così divertente’: all’Albero fatato, il gioco diventerà occasione per capire come prendersi cura delle proprie cose e come farlo sia sinonimo di soddisfazione. ‘Occhio da Lupin: guardare ma non toccare’ è invece il titolo dell’incontro previsto per giovedì 20 giugno: sarà l’occasione per osservare al meglio le opere del Museo di Fucecchio, imparando l’arte del visitare strutture che accolgono oggetti di valore e interesse culturale in maniera curiosa e originale, aspettando l’ultima tappa della rassegna, quella di venerdì con ‘Capitan Fucecchio: sconfiggi i pirati della strada’. Al centro dell’iniziativa ci sarà l’educazione stradale tra cartelli dei quali comprendere a fondo il significato con un esperto della materia.

Il numero massimo di bambini che potranno partecipare a ogni incontro è fissato a quindici, dunque è importante effettuare la prenotazione, obbligatoria, per tempo, rivolgendosi alla struttura di piazza Vittorio Veneto, nel centro storico della città, chiamando lo 0571.268229 o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.fucecchio.fi.it.