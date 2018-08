Certaldo, 17 agosto 2018 - La Sichuan Philharmonic Orchestra arriverà in Toscana, per l'esattezza a Certaldo, per un concerto di musica classica, grazie a un promettente direttore d’orchestra certaldese, Aram Khacheh, e alla collaborazione con l’amministrazione comunale che gestirà l’evento.

L’appuntamento è per sabato 25 agosto alle 21.15 in piazza Boccaccio: la Sichuan Philharmonic Orchestra, insieme ad alcuni elementi dell’Orchestra delle Alpi di Rovereto e della Ymeo, eseguirà la Sinfonia ‘Dal nuovo mondo’ di Antonin Dvorak e la Suite n°1 del Peer Gynt di Edvard Grieg. La breve ma intensa tournée italiana, che porterà l’eccellente formazione anche alla Gran Guardia di Verona e nella sala del buonconsiglio di Trento, si concluderà proprio a Certaldo, unica tappa toscana.

Successivamente l’orchestra volerà, su invito della famiglia reale di Giordania, alla volta di Amman per eseguire La Bohème nel teatro romano di Amman.