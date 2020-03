Empolese Valdelsa (Firenze), 22 marzo 2020 - «Leggere forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza» è il titolo del progetto promosso dalla Regione Toscana, più che mai prezioso in tempo di coronavirus e di isolamento forzato. L'obiettivo è quello di proporre storie lette ad alta voce, a disposizione di tutti coloro che vorranno utilizzarle. Si rivolgono a bambini e ragazzi in una fascia d’età che vad al nido alla scuola secondaria.

Il team di «Leggere: forte!» ha predisposto sul canale youtube di Regione Toscana, (playlist «leggere forte») una selezione di video e audio di letture ad alta voce realizzate dal gruppo di lavoro del progetto. Ricercatori, assegnisti, borsisti e volontari del movimento Laav( letture ad alta voce), assieme a educatrici e insegnanti dei nidi e delle scuole dell’infanzia regionali, hanno registrato e reso disponibile in poco tempo ottimo materiale.

Un materiale più rilevante è stato messo invece a disposizione esclusivamente dei docenti come risorsa didattica per proseguire le attività con regolarità. È già on line una selezione di testi perla scuola dell’infanzia e della primaria, nei prossimi giorni saranno disponibili anche testi per la scuola secondaria. «Il piccolo principe» di Antoine De Saint-Exupéry, «Cappuccetto Rosso» dei Fratelli Grimm, «Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino» di Carlo Collodi, «Le scarpette rosse» di C. H. Andersen sono solo alcuni dei capolavori a disposizione. Senza dimenticare una storia inedita ispirata al nemico numero uno di questo periodo «Covid il Barbaro». Tutto su www.regione.toscana.it/leggere-forte.