Castelfiorentino, 16 aprile 2018 - Castelfiorentino in scena è la rassegna che promuove le compagnie teatrali del territorio dando loro l’occasione di calcare il prestigioso palcoscenico del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.Dopo il successo di sabato 7 aprile della commedia Una mosca cieca per l’ispettore Pepe nell’allestimento degli Spiattori, sabato 21 aprile alle 21.00 è la volta della compagnia Le quinte scelte, con la collaborazione di Diego Conforti, che metterà i scena lo spettacolo Buona la terza, una commedia liberamente tratta da "Provaci ancora, Sam" di Woody Allen.

Tra peripezie sentimentali, personaggi immaginari e reali, la mente contorta di Allan cerca di dimenticare la moglie Nancy.



La rassegna si concluderà sabato 5 maggio con La giara, il coppo, l’orcio della compagnia Fuori da i’comune, regia di Patrizia Corti e Diego Conforti.

Immaginate un tirannico proprietario terriero, immaginate un avvocato scaltro, immaginate un artigiano incompreso, immaginate un orcio rotto, ambientate il tutto in Toscana e rifinite con un mondo femminile sempre pronto all'accoglienza. Il biglietto per gli spettacoli è di 8 euro. Per i giovani under 30 in possesso della Carta giovani sconti del 10% su tutti i biglietti. Sono previste riduzioni per i soci Coop.

Riduzioni riservate agli under 26 e gli over 65 anni, a portatori di handicap o a soggetti con invalidità riconosciute. Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione.

Le riduzioni non sono cumulabili. La prevendita dei biglietti è in corso presso la biglietteria del teatro tutti i martedì e giovedì (ore 17.00-19.00) e il sabato (ore 9.30-12.30) e il giorno stesso dello spettacolo e presso i circuiti box office. Il programma della stagione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.teatrocastelfiorentino.it e sulla pagina Facebook Teatro Del Popolo Castelfiorentino.