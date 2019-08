Empoli, 31 agosto 2019 - Domenica 8 settembre a Empoli, tutti alla scoperta dell'oasi di Arnovecchio tra trekking e traghetto. Il ritrovo è fissato alle 9 a Limite sull’Arno, in piazza Vittorio Veneto, con le guide di Toscana Hiking Experience. I partecipanti si trasferiranno a Tinaia, sulla sponda opposta del fiume, utilizzando come un tempo ‘la Nave’ gestita dalla Società Canottieri Limite. Poi via a una facile passeggiata lungo l’antica ansa dell’Arno, rettificata e bonificata nella seconda metà del 1500 per volere di Cosimo I de Medici che, in quel modo, pose le basi per la fattoria granducale della Tinaia. La destinazione? Arnovecchio, un’area caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi.

Alle 10 nell’oasi sono in programma una visita guidata a cura del personale del Centro del Padule di Fucecchio e una liberazione pubblica di uccelli recuperati dal Centro toscano recupero avifauna selvatica di Empoli. Verranno liberati alcuni esemplari di gheppio.

Chi decidesse di partecipare all’evento, tra visita all’area e liberazione del rapace, può accedere in maniera libera: non è necessario effettuare alcuna prenotazione, anche se è gradito un contributo o la sottoscrizione della tessera dell’associazione che si occupa di mandare avanti il centro di recupero empolese.

Venendo alla logistica, a coloro che vogliano recarsi direttamente ad Arnovecchio, senza utilizzare ‘La Nave’, è consigliato dove possibile l’uso della bicicletta, mentre chi arriva in auto può parcheggiare nella vicina frazione di Cortenuova. Per l’escursione guidata da Limite ad Arnovecchio è prevista una quota di partecipazione di 5 euro, gratuita sotto i 7 anni: anche in questo caso non occorre prenotazione e ci si può presentare direttamente al luogo di ritrovo. Info allo 0573.84540 o scrivendo a fucecchio@zoneumidetoscane.it.