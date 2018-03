Empoli, 16 marzo 2018 - Scoprire il territorio e le sue eccellenze sfogliando una rivista: «Milliarium» è pronta a debuttare anche sul web. Ecco la protagonista dell’evento organizzato dall’Associazione archeologica volontariato Medio Valdarno, in programma domani, sabato 17 marzo, alle 17 nei locali del Museo del Vetro a Empoli.

Si parlerà del 12esimo numero della rivista «Milliarium» e della neonata versione on line «Alter Milliarium». La presentazione sarà a cura di Giuseppina Carla Romby dell’Università di Firenze. Interverranno Eleonora Caponi, assessore alla Cultura del Comune di Empoli e Leonardo Terreni, fondatore e direttore redazionale di «Milliarium». Una vera tradizione in città e non solo. L’Associazione archeologica è attiva nell’Empolese e dintorni da oltre 40 anni.

Sono numerosi gli scavi effettuati che hanno contribuito a una migliore conoscenza del passato locale. Uno per tutti, lo scavo nella piazzetta della Propositura effettuato sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archeologica per la Toscana e la collaborazione dell’amministrazione comunale. La rivista ha visto la luce nel 1998 con la pubblicazione del primo numero che fu presentato a Palazzo Pretorio. Da allora, da articoli a interesse locale, ha raggiunto una valenza regionale e nazionale.

Oggi l’associazione vuole rilanciare la sua presenza sul territorio: oltre alla presentazione di Milliarium, è in corso un’accurata sistemazione, così da renderlo maggiormente fruibile, del magazzino nella frazione di Molin Nuovo dove sono presenti i reperti accumulati in tanti anni di attività. Lì si trovano i laboratori per il restauro e una fornita biblioteca. Alla fine dei lavori, l’obiettivo dei membri dell’associazione è organizzare una serie di visite guidate aperte alla cittadinanza e agli studenti e agli appassionati della materia. Senza dimenticare le uscite di ricognizione al via a primavera.