Cerreto Guidi, 26 aprile 2018 - Gli ingredienti di un lunedì sera suggestivo da trascorrere tra sale e giardino della Villa Medicea di Cerreto Guidi sono: note, aperitivo e storia.. Un bene patrimonio dell’Unesco, pronto ad accogliere la grande musica in occasione dell’«International Jazz day Unesco». L’appuntamento è per il 30 aprile, quando la commissione nazionale italiana per l’Unesco celebrerà la sesta ‘Giornata internazionale Unesco del jazz’. Dal 2012, l’Unesco ha deciso di celebrare il 30 aprile di ogni anno la Giornata internazionale del jazz in tutto il mondo. Il riconoscimento viene dall’organizzazione dell’Onu per l’educazione, la scienza e la cultura e ha un valore particolarmente significativo.

Va oltre l’aspetto artistico, cogliendo il messaggio più vero e profondo del jazz. E in questo contesto si inserisce perfettaente la proposta cerretese a cura di ‘Empoli jazz’. Il concerto, tra ascolto ed emozioni, prenderà il via alle 20.30, ma le porte della Villa Medicea, un tempo dimora di caccia e oggi museo, saranno aperte fin dal pomeriggio per visite guidate da non perdere.

In occasione dell’evento che vede la collaborazione dell’associazione Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi, a richiesta sarà effettuata una visita guidata gratuita al museo, dalle 18 alle 19. E’ gratuita anche la partecipazione al concerto, mentre chi lo desidera potrà gustare anche un fresco aperitivo al costo di 5 euro. Per informazioni e soprattutto per effettuare la necessaria prenotazione basta chiamare i numeri 0571.710932 oppure 335.6164845.