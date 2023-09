Castelfiorentino, minaccia con un coltello un ragazzo, poi lo prende a pugni a scopo di estorsione

Castelfiorentino (Empoli), 12 settembre 2023 - Avrebbe minacciato con un coltello un ragazzo cercando di estorcergli del denaro, a suo dire dovutogli, ed al rifiuto della vittima l'avrebbe colpita con dei pugni per poi fuggire tra la folla intervenuta alla Festa della Birra a Castelfiorentino.

Per questo un 15enne albanese è stato denunciato dai carabinieri per tentata estorsione aggravata. I militari, intervenuti sul posto, hanno rintracciato il 15enne, accertando anche che aveva il permesso di soggiorno scaduto. Per il 15enne è scattata anche la denuncia per soggiorno illegale nel territorio italiano. Il giovane è stato affidato ai genitori e la sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria minorile.