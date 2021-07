Firenze, 4 luglio 2021 - Erano diventate una questione politica. Di più, una questione capitale, l’arena su cui consumare sudatissime battaglie estive: mascherina sì, mascherina no. Salvini, per dire, ne ha fatto una bandiera di partito, al grido di «liberate i cittadini», evocando il «diritto a respirare». Dunque, togliere la mascherina doveva essere nei pronostici un altro D-Day, opportunamente ribattezzato M-Day. Il 28 giugno 2021 sembrava potesse diventare il simbolico inizio di una nuova stagione, dopo che anche il rigorosissimo e severissimo Comitato tecnico scientifico aveva deliberato: via la mascherina, pur con i tanti limiti del caso. Solo all’aperto, solo se si scampa il rischio di assembramento.

Una concessione che credevo, io per prima, fosse attesa con trepidazione dai cittadini, e mi sarei dunque aspettata di ritrovare di fronte a me volti nuovamente provvisti di nasi, narici, labbra e menti. E invece. Invece la liberazione non è arrivata. O meglio: noi cittadini non ci siamo voluti auto-liberare. Non più di tanto, almeno. Perché allo scoccare del giorno fatidico, anche con quaranta gradi all’ombra, anche all’aperto che più aperto non si può, anche passeggiando soli in una strada deserta nella canicola del mezzogiorno, pochi hanno colto l’opportunità di togliere la mascherina. Con buona pace del «diritto a respirare».

Il primo giorno ho pensato che potesse essere un caso, magari frutto della scarsa informazione. Forse non sanno – pensavo tra me guardando anziani e molto meno anziani passeggiare con la mascherina ancora calzata sul viso – che da oggi siamo «finalmente liberi», come ha twittato Salvini. Ma nei giorni a venire la situazione non è cambiata molto. Evidentemente il sapore della libertà mal si concilia con quello della paura: diciassette mesi di maschere dietro cui sentirci meno liberi ma di certo più protetti hanno inciso su di noi – abitudini, mentalità, insicurezza, ansia – molto più di quanto non volessimo pensare o credere. Siamo dunque cambiati, e sbarazzarci anche psicologicamente del virus sarà meno semplice del previsto.

L’estate scorsa – quando eminenti virologi dichiaravano il Covid «clinicamente morto» (ricordate?), e prima che la seconda ondata tornasse a chiuderci in casa – eravamo tutti più spavaldi. Ma in questo luglio 2021 neppure i vaccini ci fanno sentire del tutto al sicuro. Il virus ha lasciato, insieme ai morti e insieme a un’economia al collasso, questa pesante eredità: ci fidiamo meno, di noi stessi e degli altri. E la mascherina è diventata una distanza fisica di protezione dal prossimo di cui non riusciamo ancora a fare a meno. La fiducia, del resto, ha sempre bisogno del suo tempo. Soprattutto in epoca di post pandemia.