Stretta di mano

Bologna, 30 giugno 2023 – Quando depositò gli atti per la causa di risarcimento, era da poco diventato padre. Ventotto anni dopo – quando il processo si definì in secondo grado e ancora mancava il giudizio della Cassazione – era già diventato nonno. Un caso limite, ma non troppo, per un avvocato marchigiano, visto che a Cagliari un procedimento civile iniziato nel 1969 si chiuse in appello nel 2017. Ora la situazione è notevolmente migliorata, anche se l’Italia resta agli ultimi posti nell’Unione Europea per la lentezza con la quale vengono definiti i processi civili. Secondo i recenti dati diffusi dal ministero della Giustizia, rispetto alla fine del 2021 le pendenze totali nel settore civile si sono ridotte del 6,2% portandosi – per la prima volta dopo 20 anni – sotto la soglia dei 3 milioni (-5,4% in Cassazione, -18,9% in Corte d’appello e -5,8% in Tribunale). Effetti combinati della digitalizzazione e delle modifiche procedurali che, nonostante la pandemia, hanno permesso di togliere un po’ di polvere ai fascicoli e di far camminare più celermente le nuove cause. Nessuna frenesia da clessidra in esaurimento, ma una accelerazione ulteriore potrebbe arrivare dalla nuova mediazione civile e commerciale prevista dalla riforma Cartabia e che entra in vigore oggi. L’obiettivo è semplice ma importante: litigare costa tempo e denaro, il mediatore lavora per favorire un accordo di conciliazione. Uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie per favorire il quale è stata anche notevolmente ampliata la platea delle materie. Strette di mano, e carte bollate nel cestino: così ai aiuta anche l’economia visto che la lentezza della giustizia civile costa all’Italia due punti di Pil.