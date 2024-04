Il diritto di tornare a casa

Firenze, 21 aprile 2024 – Venerdì è morto un ragazzo di 23 anni mentre lavorava a Montepulciano colpito da un tubo al torace. Non è tornato a casa. Sempre venerdì a Forcoli i funerali del tecnico, 37 anni, morto nella centrale di Suviana. In via Mariti, a Firenze, i nomi dei cinque morti nel cantiere sono scritti a caratteri cubitali sulla rete di recinzione. Una tragedia infinita.

Non ci sono più lacrime per piangere lo strazio né voce per urlare la rabbia. Ma non c’è spazio per rassegnarsi. Dobbiamo continuare a denunciare, ad accendere i riflettori sul lavoro che uccide, sull’insicurezza che si annida tra un appalto e un subappalto, sulla precarietà. Il nostro giornale è e sarà protagonista di questa battaglia civile.

"Che il sacrificio di Alessandro e dei suoi compagni, e di tutti quelli che sul lavoro hanno perso la vita, sia un monito per tutti coloro che hanno responsabilità a mettere in atto tutte le strategie per sconfiggere questa piaga delle morti sul posto di lavoro” ha detto don Angelo Falchi ai funerali a Forcoli.

E’ la politica che deve dare la svolta, sono le istituzioni che devono intervenire. Le proteste, alleanza Cgil-Uil e Cisl, si sono fatte sentire, le proposte ci sono. Più controlli incrociati, più ispettori in campo, valutazione premiante delle imprese virtuose che rispettano il dettato della sicurezza, penalizzazioni forti e continuate per chi si macchia di incidenti, sfrutta e se ne frega. E allora? Quanto vogliamo aspettare ancora? Dalla Toscana il Pd rilancia la sua proposta, la Carta di Firenze, e chiede di superare steccati per lavorare tutti insieme.

"La coscienza di chiunque faccia politica, di ognuno di noi che possiamo contribuire alle scelte in materia di sicurezza sul lavoro, è chiamata in causa” dicono i parlamentari dem guidati da Emiliano Fossi. Chi ci sta? Il governo, con la ministra Calderone, ha mostrato attenzione e particolare sensibilità sul tema. Sarebbe auspicabile che nuovi provvedimenti rigorosi, a partire dagli annunciati, potessero essere concretizzati in tempi brevi. Perché tornare a casa dopo una giornata di lavoro è un diritto di tutti. Sacrosanto.