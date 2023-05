Centrodestra alla prova conferma

Firenze, 7 maggio 2023 – La tornata elettorale amministrativa alle porte è significativa per la Toscana. Si vota in tre città simbolo: Pisa, Massa e Siena. Tre capoluoghi che per aspetti diversi sono protagonisti della realtà regionale e delle prospettive del territorio: Massa per uscire dalla crisi, Siena per alimentare una vita nuova (Mps e polo biotecnologico), Pisa per riaffermarsi nel mondo della cultura (capitale universitaria) e disegnare un turismo diverso. Oltre ai grandi temi, i candidati sindaci puntano molto, nel post pandemia, a migliorare i servizi ai cittadini e ad elevare la qualità della vita anche sotto casa. C’è bisogno di Massa, Pisa e Siena per ridare forza al motore della locomotiva Toscana. Chi rischia di più in questa tornata elettorale? Sicuramente la coalizione di centrodestra che ha sostenuto i sindaci uscenti (divisa in un tafazzismo d’esportazione a Massa però). Riuscirà l’alleanza di governo a confermarsi nella Toscana che sta diventando più azzurra che rossa (roccaforte resistente a Firenze, Prato, Livorno)? Interessante, a parte i tre Comuni capoluogo, anche la sfida di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, territorio della Gkn, nel limbo per alcuni mesi dopo il saluto anticipato del sindaco Emiliano Fossi per la candidatura, ottenuta poi, al Parlamento, e anche nuovo segretario del Pd toscano.

Proprio i dem toscani stanno alla finestra, non hanno nulla da perdere come evidenzia proprio Fossi: “In questi comuni cinque anni fa ha vinto la destra, che si è dimostrata incapace di governare, si è divisa e non ha dato le risposte necessarie. Noi siamo in campo e vogliamo giocarcela ovunque".

A Pisa va in scena l’alleanza larga Pd-5Stelle. Solo qui «perché le alleanze si fanno nei territori e sui programmi: lì c’è stato un percorso che ha visto trovare una quadra tra le forze di un campo largo». Vediamo se il laboratorio Pisa avrà un futuro più ampio come è molto interessante vedere la tenuta del centrodestra chiamato a confermarsi con la strategia del buongoverno amministrativo che ha contribuito a portare anche Meloni a Palazzo Chigi. E quasi sicuramente porterà alla candidatura di Tomasi, sindaco di Pistoia, alle Regionali del 2025.