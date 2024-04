Venture capital in Toscana, investimenti per 103 milioni a inizio 2024

Firenze, 19 aprile 2024 – Cresce il venture capital in Italia, con 443 milioni investiti nel primo trimestre 2024, contro i 389 del quarto trimestre 2023, mentre i round d’investimento sono passati da 88 a 108, segnando un nuovo record per il nostro Paese. Il trend di crescita si registra anche in Toscana, regione che si caratterizza per un aumento significativo del numero di round. Come emerge infatti dall'osservatorio sul venture capital, realizzato da Growth Capital in collaborazione con l'associazione di settore Italian Tech Alliance e presentato al Viola Park di Firenze, la Toscana è passata dai quattro round del 2019, che avevano totalizzato 11 milioni di raccolta, ai 20 del 2023, con una raccolta di 27 milioni. Nel primo trimestre 2024 i round sono stati tre, per un totale investito di 103 milioni. Un risultato ottenuto soprattutto al mega round di Mmi, Medical Microinstruments, società fondata nel 2015 a Calci, in provincia di Pisa, operante nel settore della robotica applicata alla chirurgia. Lo scorso febbraio Mmi ha chiuso una maxi-raccolta da 110 milioni di dollari in un round di serie C guidato da Fidelity Management & Research Company. Si tratta del più grande investimento finora mai effettuato per promuovere l’innovazione nella microchirurgia. La società parla italiano anche a livello di azionisti: è infatti parte del portafoglio del venture capital Panakès, fondo di Fabrizio Landi, Alessio Beverina e Diana Saraceni che conta tra gli investitori chiave Menarini, Aboca, Sapiolife e Rottapharm.

«In controtendenza con l’Europa, nel primo trimestre il venture capital si distingue per i dati incoraggianti, registrando il miglior trimestre di sempre per numero di round e il quinto trimestre di crescita consecutiva, seppur il 55% della raccolta provenga da due mega round. Questi risultati confermano la nostra previsione del potenziale dell’ecosistema italiano che si prepara ad affrontare con fiducia le sfide del 2024 grazie anche alla conferma del ruolo chiave di Cdp Venture Capital, i cui piani di investimento per il prossimo quinquennio recentemente annunciati supporteranno la crescita e lo sviluppo dell’ecosistema ‘Vc’ nazionale», il commento di Fabio Mondini di Focatiis, socio fondatore di Growth Capital.

«Il secondo trimestre del 2024 - aggiunge Francesco Cerruti, direttore generale di Italian Tech Alliance - ha il potenziale per essere uno dei più importanti nella storia dell’innovazione del nostro Paese. Si è aperto con la presentazione del piano industriale di Cdp Venture Capital al 2028 e auspichiamo si possa chiudere con la presentazione del tanto atteso Startup Act 2.0 da parte del Governo. Nel frattempo, siamo soddisfatti di notare che il mercato si è ripreso dopo il difficile 2023 e che i numeri dei primi tre mesi dell’anno raccontano un rilancio che non potrà che essere rafforzato nel prossimo futuro, anche grazie agli interventi normativi che stiamo da tempo proponendo».

Cos’è il venture capital

Il venture capital è una forma di finanziamento per le startup e le imprese emergenti che si trovano ancora nella fase iniziale o di sviluppo. Le società di venture capital investono capitali in cambio di quote di partecipazione nelle società in cui investono. I venture capitalist forniscono non solo finanziamenti, ma anche consulenza e sostegno strategico alle startup in cui investono, aiutandole a crescere e a svilupparsi. Inoltre, possono anche facilitare l'accesso a reti di contatti importanti nel settore e fornire risorse per la loro crescita.

In cambio del loro investimento, i venture capitalist ottengono quote di partecipazione nelle startup, con l'obiettivo di venderle in futuro quando la startup ha successo, solitamente tramite l'Ipo (Initial public offering) o tramite l'acquisizione da parte di un'altra azienda. Questo modello di finanziamento è fondamentale per alimentare l'innovazione e lo sviluppo di nuove imprese, soprattutto in settori ad alta tecnologia e ad alto rischio.