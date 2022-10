15 ott 2022

Richieste da parte di società recupero crediti. Ecco quando non si deve pagare

Debiti caduti in prescrizione, casi di omonimia o prestiti con tassi sopra soglia di usura. in questi casi non si deve pagare. Codacons Toscana mette in guardia da questi avvisi che stanno arrivando a diverse famiglie

15 ott 2022