Carovita, il 10 giugno a Firenze la manifestazione regionale delle 'Pentole vuote'

Articolo : Aumenti stimati fino al 70 per cento per luce e gas

Firenze, 8 giugno 2022 – L'inflazione annua sale al 6,9%, il record dal 1986, ai tempi della lira, quando si arrivò al 7%. L'aumento dei prezzi preoccupa le associazioni dei consumatori, che chiedono interventi strutturali a difesa del potere d'acquisto delle famiglie. E' per questo che anche in Toscana, in contemporanea alle altre città italiane, scenderanno in piazza. La manifestazione regionale delle 'Pentole vuote' si terrà a Firenze, venerdì 10 giugno alle 11, sotto la prefettura in via Cavour.

Più di un quarto delle famiglie – denunciano le associazioni dei consumatori, che invitano i cittadini a partecipare alla giornata di mobilitazione - si trova già in grave difficoltà e sta riducendo, fino anche a privarsene, consumi essenziali come quelli alimentari, sanitari e di cura della persona.

Secondo Marco Festelli, vicepresidente nazionale di Confconsumatori e responsabile di Confconsumatori Toscana, ”per la maggioranza silenziosa dei consumatori è l'occasione di farsi sentire e di rendere note le difficoltà della vita quotidiana, manifestando in modo pacifico ed educato per far capire al Governo e al Parlamento che occorre un cambio netto di passo, mettendo al centro delle scelte le famiglie dei consumatori”.

Le associazioni presenteranno una piattaforma di interventi per calmierare i prezzi e combattere la speculazione, chiedendo al Governo di includere i rappresentanti dei consumatori tra le parti sociali per confrontarsi sul contrasto alla povertà energetica, sul sostegno alle famiglie e ai soggetti più fragili, sulla determinazione e sorveglianza dei prezzi, sui carichi fiscali.