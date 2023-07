“Toscana, in 2 anni, i lavoratori hanno perso il 10% del loro salario”

Firenze, 19 luglio 2023 - Un 2023 che preoccupa, tra un lavoro sempre più precario e un'inflazione che ha eroso del 10 per cento in due anni i salari reali dei lavoratori. Di qui la scelta del titolo “L'economia toscana tiene. Per chi?” per presentare il focus realizzato da Ires e curato dai ricercatori Roberto Enrico e Marco Batazzi, che evidenzia un'economia dalle tinte cupe, caratterizzata, come ha evidenziato il segretario generale della Cgil Toscana, Rossano Rossi, dalla sofferenza del settore manifatturiero, con le crisi Gkn a Firenze, Sanac a Massa, Whirlpool a Siena, Venator a Grosseto, Jsw a Piombino, Fimer ad Arezzo.

Il segretario della Cgil Toscana Rossano Rossi

“Qualcuno sostiene che l’economia sia in ripresa, ma certo non per i cittadini. Si accusano i giovani di essere fannulloni? Nient'affatto”, sottolinea Rossi, che ricorda come ogni dieci persone con contratto a tempo indeterminato andate in pensione ne siano stati assunti solo sette.

Tutto il resto è fatto di contratti atipici. Il focus evidenzia infatti che nel 2022 solo il 29% dei nuovi assunti era a tempo indeterminato; il saldo dei tempi indeterminati tra chi va in pensione o è licenziato e chi è assunto in Toscana negli ultimi due anni è di meno 55mila, mentre il saldo dei contratti precari è +127mila.

A cinque anni dalla laurea un giovane viene assunto con uno stipendio medio da 1.300 euro, 1.200 euro se donna. “In questo caso il salario minimo, che nella regione potrebbe coinvolgere 100mila persone, diventa una necessità- sottolinea il segretario generale della Cgil Toscana - anche se per noi la strada maestra resta la contrattazione”.

Insieme alla precarizzazione del lavoro, che riguarda soprattutto il settore terziario e a seguire l'edilizia, orfana del superbonus, e al salario che va in fumo a causa dell'inflazione, un altro elemento che preoccupa è l'attuazione del Pnrr, che se non fosse completa, ma si fermasse anche solo al 75 per cento, metterebbe a rischio non meno di 20mila posti di lavoro nel biennio 2024-2025.

“Occorre un ruolo maggiore del pubblico in economia, ma non elargendo soldi a pioggia senza rendiconti, servono vincoli più stringenti, legati alla qualità dell'occupazione, per le aziende che ricevono soldi pubblici”, afferma Rossi.

“Non è pensabile una Toscana basata solo su servizi, commercio e turismo. Ci vuole sostegno al manifatturiero con politiche industriali e con infrastrutture più efficienti, altrimenti si rischia di perdere aziende. Va smontata la propaganda secondo cui va tutto bene: siamo preoccupati: posti di lavoro precari, stipendi bassi, giovani sfruttati e, se non accettano certi lavori con condizioni pietose, fanno bene. Si registrano gli effetti delle politiche della destra al governo, con un attacco organico e su vasto fronte alle condizioni di vita e di lavoro di donne e uomini”.

“Per questo – annuncia – abbiamo in campo un percorso di mobilitazioni: siamo scesi in piazza in queste settimane per ambiente, pace, diritti civili, sanità e sicurezza sul lavoro, il 30 settembre saremo a Roma per difendere la Costituzione e contrastare il progetto di autonomia differenziata. Inoltre, non si escludono scioperi e manifestazioni se continueranno a non arrivare risposte, perché cittadini e lavoratori soffrono''.