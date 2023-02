Superbonus, superati i 4 miliardi di euro di lavori ammessi a detrazione

Superbonus: stop proroga villette,verso ritiro emendamento

Firenze, 11 febbraio 2023 – Cresce ancora l'utilizzo del Superbonus 110, anche se rallenta la sua corsa. Le novità che hanno interessato l'incentivo fiscale (riduzione dal 110 al 90% nel 2023, proroga della scadenza dei lavori alle unifamiliari solo fino al 31 marzo, limitazione della platea dei beneficiari, il blocco della cessione dei crediti) hanno sicuramente inciso sul ricorso al Superbonus, che però si continua a utilizzare. Secondo gli ultimi dati Enea, al 31 gennaio 2023 si contano 29.623 asseverazioni in Toscana, contro le 28.431 al 31 dicembre 2022. Gli investimenti ammessi a detrazione hanno superato i 4 miliardi, mentre erano 3,9 miliardi a dicembre. In un mese sono saliti inoltre del 2% i lavori conclusi, che al 31 gennaio 2023 sono il 79,1% del totale, per un valore di 3,2 miliardi. Per quanto riguarda le asseverazioni che, abbiamo detto, sono 29,623 nel complesso, 14.743 riguardano interventi sugli edifici unifamiliari, 11.755 sulle unità immobiliari indipendenti e 3.124 sui condomini.

Cessione del credito, Confartigianato: “Le imprese lavorano a rimessa”

Mentre è quasi certo lo stop alla proroga al 30 giugno 2023 dei lavori sulle villette unifamiliari per sfruttare il 110, è sempre caos sul fronte della cessione dei crediti. Le imprese che riescono a cederli, in pratica lavorano a rimessa. A lanciare l'allarme il segretario di Confartigianato Firenze, Jacopo Ferretti. “Le banche – sottolinea - sono arrivate a riconoscere alle imprese appena il 78% sul 110%: ciò significa lavorare a rimessa. Purtroppo, visto che si tratta di lavori vecchi, spesso in secondo Sal (stato di avanzamento lavori, ndr), sono costrette a cedere a percentuali tanto basse in modo da poter pagare i fornitori. La sopravvivenza delle imprese della filiera edile è sempre più a rischio. Le ricadute sull’economia reale sono prevedibilmente catastrofiche”. “In alcuni casi – aggiunge Ferretti – gli istituti di credito comprano il credito solo dopo aver esperito tutte le lunghe e complesse procedure di analisi del credito e questo è un’ulteriore difficoltà per le imprese”.

Per risolvere il problema, alcuni enti pubblici, prima la provincia di Treviso e ora tre regioni (Sardegna, Basilicata e Piemonte), hanno aperto alla possibilità di acquisto del credito. “Non è la soluzione a tutti i mali – dice Ferretti – ma sicuramente darebbe un atteso messaggio positivo a tutto il sistema, soprattutto da parte di un settore pubblico spesso avvertito come lontano; sul piano concreto, ciò permetterebbe di sbloccare almeno una parte dei crediti attualmente fermi. Resta, come più volte ribadito, la necessità di mettere un tetto massimo agli interessi”.