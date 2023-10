Ottobre, le scadenze da segnare sul calendario

Firenze, 3 ottobre 2023 – Il primo giorno di ottobre è iniziato con il click day per il bonus trasporti, con le risorse andate esaurite in poche ore, mentre il 2 ottobre è scaduto il termine per gli alluvionati del Mugello per fare domanda di adesione alla 'rottamazione quater'. Per il resto del mese mancano però altre scadenze e date da ricordare, fiscali e non. Ecco le principali.

10 ottobre

Entro questa i datori di lavoro domestico devono versare la terza rata dei contributi colf e badanti relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Si può pagare direttamente tramite i canali Inps, o anche tramite l'app Io o i bollettini PagoPa.

15 ottobre

Il consiglio dei ministri ha prorogato al 15 ottobre 2023 la scadenza entro la quale i risparmiatori che hanno diritto all'indennizzo del Fir devono comunicare l'eventuale variazione del codice Iban già indicato tramite il relativo portale. Il rimborso del Fir, Fondo indennizzo risparmiatori, è destinato ai cittadini danneggiati dalle banche italiane poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. In questo caso la scadenza riguarda i risparmiatori azionisti già ammessi al rimborso del 30% e che devono appunto comunicare la variazione dell'Iban sul quale ricevere l'ulteriore quota di indennizzo del 10%.

16 ottobre

E' la data entro cui i sostituti d'imposta devono versare le ritenute a titolo di acconto su redditi da lavoro dipendente o autonomo corrisposto nel mese di settembre 2023. Entro il 16 ottobre vanno versati anche i contributi Inps relativi ad agosto 2023 e l'Iva mensile di settembre.

25 ottobre

Entro questa data è possibile inviare il 730 integrativo per correggere gli errori sulla dichiarazione già inviata all'Agenzia delle Entrate.

31 ottobre

E' la data con più scadenze da ricordare. Entro il 31 ottobre si devono pagare o la rata unica o la prima rata della rottamazione quater. E' anche l'ultimo giorno di proroga di Arera dei pagamenti delle bollette di gas, luce, acqua e rifiuti per i residenti delle zone alluvionate dell'Alto Mugello. Il 31 ottobre scade inoltre la rata di versamento delle somme a debito da redditi 2023 per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto la rateizzazione ed è l'ultimo giorno per inviare il 770/2023 e sanare omissioni ed errori delle Certificazioni Uniche (Cu) relative al 2022. Infine, il 31 ottobre è la data di scadenza per inviare la dichiarazione Uni-emens relativa a settembre, per presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale e per versare, tramite F24, l'imposta di registro relativa a ai contratti di locazione che decorrono dal 1 ottobre 2023.