Rottamazione-ter e saldo stralcio, ecco le nuove scadenze

Firenze, 30 marzo 2022 – Cambiano le date di scadenza della 'Rottamazione-ter' e del 'Saldo e stralcio' per dare la possibilità ai contribuenti in difficoltà di non perdere le agevolazioni. Le novità sono state introdotte dalla legge di conversione del decreto 'Sostegni-ter', pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022, grazie alla quale 38.542 toscani potranno continuare a beneficiare della rottamazione e del saldo e stralcio. Cosa cambia.

Chi non ha ancora pagato le rate previste per il 2020 e il 2021 potrà mantenere i benefici delle definizioni agevolate se il versamento viene effettuato

entro il 30 aprile 2022 per le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2020

2022 per le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio originariamente in entro il 31 luglio 2022 per le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio'originariamente in scadenza nel 2021

2022 per le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio'originariamente in scadenza entro il 30 novembre 2022 per le rate di Rottamazione-ter previste nel 2022.

Per ogni scadenza è inoltre possibile effettuare il pagamento avvalendosi di ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, pertanto per il termine del 30 aprile, in considerazione anche dei giorni festivi, saranno validi i pagamenti effettuati entro il 9 maggio. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Come e dove pagare

Per il versamento dovranno essere utilizzati i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione, che si possono richiedere anche sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale dell'Agenzia e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli, ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della pubblica amministrazione.