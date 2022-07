Smartphone e elettrodomestici rigenerati: ecco quanto si risparmia

Firenze, 7 luglio 2022 - Si parla sempre più spesso di prodotti rigenerati o ricondizionati: online e per strada si molitplicano i negozi in cui è possibile acquistare questi dispositivi. C'è ancora chi non si fida molto e pensa di dover rinunciare alla qualità. In realtà, spiega Federconsumatori Toscana, sempre più spesso sono gli stessi produttori a sottoporre i loro dispositivi a rigorosi processi di rigenerazione, garantendo sulla qualità ed esplorando un nuovo mercato che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese. Se da un lato, quindi, i produttori realizzano dispositivi inesorabilmente destinati all’obsolescenza programmata, dall’altro tentano di chiudere il ciclo rigenerando e rivendendo loro stessi prodotti che altrimenti diventerebbero rifiuti.

Acquistando smartphone, tablet e console revisionati è possibile risparmiare, fa presente l'associazione dei consumatori, una media del 38 per cento e ovviamente si fa del bene all'ambiente. I device che entrano nel flusso dell'economia circolare contribuiscono ad una diminuzione significativa di emissioni di co2, dell'energia utilizzata nella produzuone hi-tech, dei rifiuti, del fabbisogno di terre rare e metalli critici, come palladio e nichel, per i quali dipendiamo da Cina e Russia, dello sfruttamento della mandopera. Solo per fare un esempio, secondo recenti ricerche, l’impatto ambientale di uno smartphone nuovo è di 17,2 chili di Co2 l’anno. Nel caso di un dispositivo rigenerato i valori diminuiscono notevolmente, fino ad arrivare a 8,2 chili.

Quanto si può risparmiare

Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, acquistando uno smartphone rigenerato si può risparmiare dal 35 al 58 per cento. Il risparmio su un computer portatile va dal 9 al 59 per cento, per un tablet la forbice va dal 28 al 45 per cento. Per lo smartwatch il risparmio rispetto al prezzo sul nuovo parte da un minimo del 22 per cento ad un massimo del 37 per cento. Conveniente anche acquistare console per i videogiochi: si spende dal 34 al 49 per cento in meno. Ma in commercio si trovano anche bici elettriche rigenerate, che costano la metà di quelle nuove (500 euro circa invece che un migliaio di euro) e vari elettrodomestici sui quali si può risparmiare oltre il 40 per cento. Un frigorifero che nuovo si paga 1.369 euro, rigenerato costa circa 750, il 45 per cento in meno. Anche sul climatizzatore il risparmio va oltre il 40 per cento: da oltre 700 euro per il nuovo a circa 420 euro per quello revisionato e tornato a nuova vita.