Prezzi benzina, risparmio di 62 euro con il taglio delle accise

Firenze, 25 marzo 2022 - Sono scesi sotto i 2 euro al litro i prezzi dei carburanti in Toscana. Mediamente il costo della benzina e del gasolio oscilla oggi tra 1,7 e 1,9 euro al litro. Qualche distributore supera la soglia dei 2 euro solo se i carburanti sono serviti. Una boccata di ossigeno per gli automobilisti è arrivata con il taglio delle accise. Con il decreto Energia, secondo una stima di Altroconsumo, si risparmieranno in questo mese fino a 62 euro sulla benzina. Anche se, è bene sottolinearlo, l'abbassamento di 25 centesimi delle accise è temporaneo: si concluderà, ad ora, il 21 aprile.

Quanto si risparmia

Secondo Altroconsumo, il risparmio è di circa 17 euro a pieno. Questi i calcoli che ha fatto l'associazione dei consumatori. Considerando il prezzo industriale medio rilevato nella mattinata del 22 marzo e applicando le nuove accise in vigore (cioè la riduzione di 25 centesimi), si ottiene un costo medio per la benzina pari a 1,832 euro al litro e un costo medio per il gasolio pari a 1,819 euro al litro. Se consideriamo che un'auto di segmento medio, come ad esempio una Golf, ha un serbatoio che contiene circa 50 litri di carburante, solo una settimana fa (il 15 marzo) con la benzina che viaggiava in media a 2,185 euro al litro e il gasolio a 2,155. avremmo pagato un pieno di benzina più di 109 euro, e 107 euro un pieno di gasolio. Oggi lo stesso pieno costa 91,60 euro per la benzina e quasi 91 euro per il diesel. Dunque, un risparmio di 17 euro a pieno. Questo significa che per tutta la durata dell'effetto del decreto, cioè 30 giorni, un automobilista che utilizza spesso l'auto e abituato a percorrere ad esempio 30mila chilometri all'anno, potrebbe risparmiare quasi 62 euro sulla benzina o oltre 50 euro sul gasolio. In questo stesso mese di abbassamento delle accise, il risparmio scende a 10,30 euro sulla benzina e 8,40 euro sul diesel per un automobilista abituato a non fare più di 5mila chilometri all'anno.

I prezzi nelle province

Prezzi in discesa un po' in tutte le province toscane per l'effetto del taglio delle accise al via dal 22 marzo. Secondo quanto si legge sul sito del ministero dello Sviluppo Economico (prezzi al 25 marzo), a Firenze in viale Europa, benzina e gasolio si trovano a 1,799 euro al litro, a Rufina, nel Mugello, il self per la verde è a 1,839, il gasolio a 1,849. Ad Arezzo, in via Setteponti, benzina a 1,744 e gasolio a 1,789, mentre in viale Diaz a Montevarchi si spendono 1,874 per la verde se self e ben 2,219 se servita. A Grosseto, in via Ecuador, si scende sotto gli 1,7 euro al litro per la benzina e sotto gli 1,8 per il gasolio, mentre a Castiglione della Pescaia entrambe si attestano sugli 1,8 euro al litro. In via delle Cateratte a Livorno 1,779 per la benzina, 1,749 per il gasolio, mentre in via Fazio a Pisa il gasolio è a 1,789, la benzina a 1,839. Poco sopra gli 1,8 euro al litro il prezzo di benzina e gasolio in via Vecchia Pesciatina a Lucca. In viale Democrazia a Massa, la benzina self si trova a 1,784, il gasolio a 1,774. In via Macallè a Pistoia, verde a 1,839 e gasolio a quasi un euro meno, mentre a Prato, in via Roma, benzina e gasolio si pagano stamani 1,834 se self, 1,994 se serviti. Infine, in via Toselli a Siena, secondo la rilvazione delle 6.54 del 25 marzo, la self verde è a 1,839 euro al litro, il gasolio a 1,849.