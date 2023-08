Immigrati: dalla Toscana 600 milioni di euro all’anno spediti alle famiglie per scuola e salute

Firenze, 11 agosto 2023 – Verso la Cina, soprattutto, ma anche Bangladesh e Pakistan. E' questa per la gran parte la destinazione degli oltre 600 milioni di euro che gli immigrati che vivono e lavorano in Toscana inviano all'estero, alle loro famiglie di origine.

E' quanto emerge dall'ultima indagine della Fondazione Leone Moressa, istituto di ricerca creato e sostenuto dalla Cgia di Mestre, che fotografa la situazione nel 2022.

Le rimesse dalla Toscana sono pari a 663 milioni di euro, in crescita dell'1,1% sul 2021 e del 33,5% dal 2017. Considerando che gli stranieri residenti nella regione sono oltre 424mila, mediamente ciascun immigrato invia all'estero 1.562 euro l'anno, cioè 130 euro al mese, una cifra leggermente inferiore alla media nazionale, paria 136 euro.

La Toscana è quinta in Italia, dopo la Lombardia, in testa con 1,8 miliardi di euro di rimesse, seguita da Lazio (1,2 miliardi), Emilia Romagna (851 milioni) e Veneto (663). Nella top ten delle province dalle quali partono più soldi c'è anche Firenze, al sesto posto, con 230 milioni di euro di rimesse, in aumento di oltre il 3% rispetto al 2021 e di quasi il 36% rispetto al 2017.

Da Prato parte un terzo di tutto il flusso che arriva in Cina dall'Italia

Particolarità della Toscana è Prato, dove la comunità cinese versa alla madrepatria 7 milioni di euro, pari ad un terzo del totale delle rimesse che vanno in Cina dall'Italia, pari a 23 milioni. Una cifra molto lontana dai 3 miliardi che, a livello nazionale, riceveva nel 2012.

“Il distretto tessile cinese – spiega Enrico Di Pasquale, ricercatore della Fondazione Leone Moressa – rimane quello ancora legato saldamente al Paese di origine, anche come flussi finanziari, che nel resto d'Italia sono invece scomparsi, probabilmente sostituiti da rimesse non tracciabili o da investimenti fatti nel nostro Paese”.

Nel complesso da Prato, terza tra le province toscane per valore delle rimesse, sono partiti nel 2022 oltre 82 milioni di euro, il 28,5% rispetto al 2017 e l'5,8% rispetto al 2021. “Per il resto - aggiunge il ricercatore - la regione segue il trend del centro nord, stabile nell'ultimo anno, e con una crescita, anche se più lenta rispetto ad altre regioni, del 33% negli ultimi cinque anni”.

Le rimesse dalle altre province

Oltre a Firenze, al primo posto in Toscana per valore delle rimesse degli immigrati, e Prato, al terzo posto, sul podio si trova Pisa, alla quale va la medaglia d'argento, con 83 milioni di euro di rimesse. L'aumento rispetto al 2021 è dell'1,2%, mentre rispetto a cinque anni fa è del 32,1%. Al quarto posto Arezzo, con 58 milioni di rimesse verso l'estero, che crescono di quasi il 4% rispetto al 2021 e del 42% rispetto al 2017. Seguono Livorno, con 45 milioni, e Lucca, con 42 milioni, che entrambe registrano un aumento rispetto a cinque anni fa, ma diminuiscono rispetto al 2021 (rispettivamente del -5,4% e del -5,3%). Da Siena partono 35 milioni di euro, anche in questo caso in flessione di quasi il 2% rispetto al 2021, ma in crescita del 16% rispetto al 2017, 34 i milioni da Pistoia (-2,6% rispetto al 2021, +45% rispetto al 2017), e 32 da Grosseto (-2,6% rispetto al 2021 e +51,9% nell'arco di cinque anni). Sotto i 30 milioni di rimesse l'unica provincia toscana è quella di Massa Carrara, a quota 23 milioni, che però aumenta di ben il 103% rispetto al 2017 ed è stabile (-0,3%) rispetto all'anno precedente.

A cosa servono i soldi inviati all’estero

Secondo i ricercatori della Fondazione Leone Moressa, le rimesse degli immigrati “sono un canale importante per il sostegno diretto alle famiglie, con risorse che finanziano istruzione, sanità e piccoli investimenti”.

Vanno poi aggiunti i flussi informali, quali regali o denaro consegnato a mano, frequenti soprattutto verso i Paesi più facilmente raggiungibili. Resta, importante, comunque, “l’azione di controllo e prevenzione delle irregolarità, per evitare che questi strumenti siano utilizzati per evadere il fisco o finanziare attività illecite”.