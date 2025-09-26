Grano sottopagato, la rabbia degli agricoltori toscani: in mille alla protesta davanti alla prefettura di Firenze

Firenze, 26 settembre 2025 – Cartelli, slogan e sacchi vuoti con il tricolore per denunciare una crisi che mette in ginocchio le campagne. Oltre mille cerealicoltori della Coldiretti, arrivati da tutta la Toscana e dal vicino Lazio, hanno manifestato questa mattina davanti alla Prefettura di Firenze per chiedere un cambio di rotta: «Basta ai trafficanti di grano», lo slogan ripetuto durante il sit-in. Una delegazione è stata ricevuta dalla prefetta.

La protesta arriva in un momento drammatico per il settore: il prezzo del grano duro è crollato a 28 euro al quintale, con un calo del 30% in un anno, tornando ai livelli pre-guerra in Ucraina. Allo stesso tempo, i costi di produzione sono cresciuti del 20% dal 2021. Risultato: gli agricoltori ricevono appena 28 centesimi al chilo per un prodotto che, trasformato in pasta, arriva a scaffale intorno ai 2 euro al chilo.

«Serve dare dignità agli agricoltori, rispettando la legge sulle pratiche sleali che vieta la vendita sotto i costi di produzione – ha dichiarato la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani –. Vanno superate le borse merci locali con una commissione unica nazionale per la formazione del prezzo. Non possiamo svendere il grano sotto i costi, servono più controlli contro gli speculatori».

Cesani ha ribadito che non si tratta solo di una battaglia economica. «È una questione di salute e sovranità alimentare. Non possiamo accettare che il grano italiano venga sottopagato mentre la pasta è fatta con quello canadese al glifosato. Bisogna investire su invasi e stoccaggi per creare riserve strategiche. Difendere gli agricoltori significa difendere i cittadini».